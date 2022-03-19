افتتاح منافسات بطولة القدس والكرامة

وطن: افتتحت في إستاد هواري بومدين في دورا بمحافظة الخليل، مساء اليوم السبت، منافسات بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، بلقاء جمع الوحدات الأردني ونادي شباب الخليل،

وقد تزينت مدرجات إستاد هواري بو مدين بالعلمين الفلسطيني والأردني، وهتفت الجماهير باسم الفريقين، ورددوا الشعارات التي تؤكد وحدة الشعبين الفلسطيني والأردني.

وأفادت المصادر ان البطولة اقيمت في نسختها الأولى بتنظيم مشترك من الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم، وبمشاركة ثلاثة أندية أردنية هي: الوحدات، والفيصلي، والرمثا، وثلاثة أندية فلسطينية هي: شباب الخليل، وشباب رفح، وجبل المكبر، وتديرها طواقم تحكيمية من الأردن وفلسطين، وتستمر حتى الـ29 من آذار الجاري.

يشار ان البطولة اقيمت برعاية الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث شارك في افتتاح البطولة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، وسفير الأردن لدى فلسطين محمد أبو وندي، ممثلا عن الملك عبد الله الثاني، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، وأمين سر الاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار.