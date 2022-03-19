اقتصاد غزة: لن نتهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع

وطن: أكد وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عبد الفتاح الزريعي، أن وزارة الاقتصاد لن تتهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع التموينية الأساسية. داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات بخصوص الأسعار أو احتكار للسلع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للزريعي إلى عدد من المخابز في محافظة خان يونس، برفقة علاء البريم مدير مكتب الاقتصاد في خان يونس.

وشدد الزريعي على أن طواقم حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تعمل على مدار الساعة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن التجار المحتكرين والباعة المتلاعبين بالأسعار.

وجرى خلال الجولة التأكد من توفر كميات الدقيق في المخابز وبالتسعيرة التي تم تحديدها من قبل الوزارة وكذلك بوزن وسعر ربطة الخبز.

وتم خلال الجولة التي شاركت بها مباحث التموين تفقد السوق المركزي في المحافظة والاطمئنان على توفر السلع الأساسية وأن أسعارها وفق قائمة الأسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة.

وشكر الزريعي طواقم حماية المستهلك في المحافظة والجهود التي تبذلها للحفاظ على استقرار الأسواق من ناحية توفر السلع الأساسية وكذلك أسعارها.

(صفا)