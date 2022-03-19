الاحتلال يمنع محافظ القدس من السفر عبر معبر الكرامة ويستدعيه للاستجواب

وطن: منعت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، محافظ القدس عدنان غيث من السفر عبر معبر الكرامة.

واحتجزت سلطات الاحتلال المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت غيث استدعاء لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي: "أثناء تواجدي برفقة المحافظ عدنان غيث على معبر الكرامة، احتجزتنا مخابرات الاحتلال مدة أربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين الى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدا الأحد".

(المصدر- وكالة وفا)