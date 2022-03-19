الاتحاد الأوروبي وشركاؤه يطلقون برنامج تمكين الشباب في فلسطين

وطن: احتفالًا بالعام الأوروبي للشباب، أطلق الاتحاد الأوروبي وشركاؤه اليوم برنامج تمكين الشباب، الممول من الاتحاد الأوروبي في قرية الشباب بالقرب من رام الله، بمشاركة الشباب الفلسطينيين ومسؤولي السلطة الفلسطينية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

برنامج تمكين الشباب هو مبادرة من الاتحاد الأوروبي تدعم التمكين الاقتصادي وتعزز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للشباب الفلسطيني.

ويتكون البرنامج من ثلاثة مشاريع رئيسية ستنفذها وكالة التنمية البلجيكية (Enabel) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومنتدى شارك الشبابي.

ومن المتوقع أن تصل هذه المشاريع إلى أكثر من 8000 شاب فلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة في السنوات الثلاث المقبلة، وهي مصممة للمساهمة في هدفين رئيسيين: الأول هو تسهيل اتصال أقوى بين الشباب المهرة ورواد الأعمال الواعدين وسوق العمل من خلال برامج تنمية القدرات ومهارات ريادة الأعمال، بما في ذلك التدريب والتوظيف والتدريب أثناء العمل. والثاني يهدف إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للشباب في المجتمع من خلال برامج القيادة وإنشاء هيئة استشارية للشباب من أجل فلسطين.

خلال حفل الإطلاق، أطلع الشركاء المنفذون الجمهور، وخاصة الشباب، على مكونات وأنشطة كل مشروع. كذلك سلط الشركاء الضوء على فرص التعلم والتدريب التي سيتم توفيرها للمستفيدين الشباب خلال سنوات تنفيذ البرنامج.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف خلال حفل الافتتاح "يوصِف المجتمع الفلسطيني باستمرار على أنه "مجتمع شاب"، حيث يشكل الأشخاص دون سن 29 عامًا 30٪ من السكان. وعلما بأن الشباب في فلسطين يواجهون العديد من التحديات التي تؤثر على رفاههم الاقتصادي والاجتماعي والصحي، لذا، فإننا ننضم إلى ممثلي الشباب اليوم للاحتفال بالسنة الأوروبية للشباب، وإطلاق برنامجنا الجديد لتمكين الشباب. إن إمكانات وقدرات الشباب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة رائعة. إننا نرى الشباب يتفوقون في كل جانب من جوانب الحياة، ونحن فخورون بقدرتنا على المساهمة في تمكين الشباب في جميع القطاعات".

وقالت كريستيل جوكيه، الممثلة المقيمة لوكالة التنمية البلجيكية Enabel في فلسطين "يسعدنا في وكالة التنمية البلجيكية أن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة لتمكين الشباب الفلسطيني، بما في ذلك الشابات، ليصبحوا مواطنين نشطين يتمتعون بفرص اجتماعية واقتصادية أفضل من خلال تزويدهم بالمهارات وعقلية ريادة الأعمال اللازمة للعثور على عمل مستدام وتعزيز مشاركة الشباب، وهم قادة المستقبل في المجتمع. إننا نعتقد أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات المحلية والدولية الأخرى هي الاساس لتحقيق أقصى قدر من النتائج".

من جانبها، قالت كريستين بلوخوس، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، "نحن بحاجة إلى المزيد من الشباب حول الطاولة حيث يتم اتخاذ القرارات. نحن بحاجة إلى وجهات نظرهم وحكمتهم وطاقتهم. يتمتع صندوق الأمم المتحدة للسكان بخبرة طويلة في العمل مع الشباب ومن أجلهم، ونحن ندرك تمامًا إمكاناتهم الهائلة في إحداث تغيير إيجابي. لذلك، نحن متحمسون للبدء مع الشباب من جميع أنحاء فلسطين، ونشعر بامتنان عميق للاتحاد الأوروبي لإيمانه بالشباب لإحداث فرق".

وقال فريق شارك، "يعمل شارك على تنمية وتمكين الشباب كمشاركين نشطين في المجتمع المدني ويشجع الشباب على المشاركة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية. حيث أنه من واجب والتزام منتدى شارك تعزيز تنمية الشباب ومشاركتهم وتعليمهم واشراكهم في التجارب المختلفة، ولهذا لا زلنا نبحث عن شراكات جديدة. يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الشراكة، فحسب رؤيتنا، يمكن أن تحقق هذه الشراكة فوائد غير مسبوقة للشباب الفلسطيني. وعلى مدى السنوات الـ 11 الماضية، اكتسب برنامج تميّز ما يلزم من خبرة لتحديد ومعالجة تحديات التوظيف التي يواجهها الشباب الفلسطيني. إننا نعتقد أن برنامج تميّز بتصميمه الجديد، سيدعم 4500 شاب من 12 جامعة شريكة ومركز تدريب مهني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الاستعداد الجيد لدخول السوق".