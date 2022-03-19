تسجيل أدنى حصيلة إصابات كورونا منذ أشهر في غزة

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورنا منذ أشهر طويلة، فيما سجلت حالتي وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

وأعلنت الصحة عن تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه تم إجراء 141 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل 9 إصابات.

ولفتت الصحة إلى تعافي 300 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت أنه بذلك يبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 248814، وإجمالي الحالات النشطة 1809، وإجمالي المتعافين 245034، وإجمالي الوفيات 1971، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 27، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 21.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 674255 شخصًا.