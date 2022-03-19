تحطم طائرة أميركية شمالي النرويج خلال مناورات للناتو

وطن: تحطمت طائرة عسكرية أميركية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج، خلال مشاركتها في مناورات لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأفاد التلفزيون النرويجي (NRK)، فجر اليوم، السبت، بسقوط طائرة عسكرية خلال مناورات "الرد البارد 2022" التي يجريها الناتو.

وقال المتحدث باسم مركز الانقاذ الرئيسي شمالي النرويج (HRS) يان إسكيل سيفرينسن، إن عمليات البحث تجري بصعوبة بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، وعلى متنها 4 أشخاص.

وذكر أنهم لا يملكون معلومات حول مصير أفراد الطائرة.

فيما قال رئيس دائرة الاتصال في القوات المسلحة النرويجية، أولي كريستيان إيماوس، إنه لا تتوفر لديهم معلومات حول جنسية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الأميركية العاملة في إطار مهام الناتو.

وقال سلاح مشاة البحرية الأميركية، في بيان مقتضب على "تويتر"، أنه "يمكننا تأكيد وقوع حادثة تتعلق بطائرة أوسبري من طراز إم في -22 بي... يتم التحقيق في سبب الحادث، وسيتم الكشف عن تفاصيل إضافية حسب توفرها".