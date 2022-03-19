القوات الروسية تسيطر على مدينة ماريوبول الاستراتيجية والرئيس الاوكراني يدعو موسكو للبحث بـ" السلام والامن"

وطن: احكمت القوات الروسية قبضتها على مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف، فيما وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم السبت، نداء إلى موسكو، "للبحث في "السلام والأمن".

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الليلة الماضية، أنها فقدت قدرتها على الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتا"، بعد ان سيطرت القوات الروسية على على ميناء المدينة الواقعة على الطريق بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في الغرب ومنطقة دونيتسك في الشرق، التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسي، ما يخلق تواصلا هاما للقوات الروسية في أوكرانيا ويحرم الأخيرة من المنفذ البحري الهام.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن الجيش الأوكراني فجر جسر دونيتسك-ماريوبول دون تحذير المدنيين، ما ألحق أضرارا بمنازلهم.

من جانب آخر، أكدت قيادة الأركان الأوكرانية، اليوم، أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف؛ وقالت بان القوات الاوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف.