هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب شمال غربي اليابان

وطن: ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر محافظة إيواتي قبالة السواحل شمال غربي اليابان.

وحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال على عمق 20 كيلومترا قبالة سواحل محافظة إيواتي اليوم الساعة 11:25 مساء، لافته إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وجاء زلزال الجمعة في أعقاب زلزال آخر بلغت قوته 7.4 درجة، ووقع قبالة ساحل منطقة فوكوشيما مساء الأربعاء على عمق 60 كلم وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد أكبر.