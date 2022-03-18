الرئيس السوري يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي

وطن: أعلنت الرئاسة السورية مساء اليوم الجمعة أن الرئيس بشار الأسد زار دولة الإمارات والتقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضافت حسابات الرئاسة السورية، أن الأسد التقى بن راشد في استراحته في المرموم بدبي.

وقالت "إن الشيخ محمد بن راشد رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن خالص تمنياته لسورية وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء."

وتناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري.