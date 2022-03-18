بينت ولابيد يحرضان على الحرس الثوري الإيراني ويطالبان البيت الأبيض بعدم رفعه من " قوائم الإرهاب"

وطن: طالب رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، الجمعة، إدارة بايدن بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن "قوائم الإرهاب"، محذرين من خطر هذه الخطوة على المواطنين الأمريكيين ودول المنطقة عامة.

وقال بينت ولابيد في بيان لهما: " إن الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان، والجهاد الإسلامي في غزة، والحوثيون في اليمن، والميليشيات في العراق".

وأضاف بينيت ولابيد في البيان: "ويقف الحرس الثوري خلف الهجمات التي استهدفت المواطنين والجنود الأمريكان في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال العام الماضي. وهم الذين وقفوا خلف التخطيط لاغتيال بعض كبار موظفي الإدارة الأمريكية"، حسب تعبيرهما.

وخُتم البيان بالقول: "إن محاولة إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية هي عبارة عن الاستهزاء بالضحايا وشطب الواقع الموثق المدعوم بأدلة دامغة. فيستحيل علينا التصديق بأن تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيلغى مقابل "التعهد بعدم استهداف الأمريكان"، وأضافا: " إن الحرب على الإرهاب هي بمثابة مهمة ملقاة على عاتق العالم أجمع. ونؤمن بأن الولايات المتحدة لن تخاذل أقرب حلفائها مقابل الوعود الفارغة التي يطلقها الإرهابيون"، حسب قولهما.