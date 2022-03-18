حزب الله ينفي إرسال مقاتلين للقتال بجانب روسيا في أوكرانيا

وطن: نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إرسال الحزب أي مقاتلين أو خبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.

وقال نصر الله في كلمه له خلال اللقاء السنوي مع كشافة الإمام المهدي، في تعقيب مقتضب حول الوضع في أوكرانيا "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".

وطالب نصر الله "الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة".

وكانت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية قد قالت الخميس، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وقوات حزب الله للقتال في المدن الأوكرانية.

وزعمت الهيئة أن "الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة".