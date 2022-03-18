وزارة الاقتصاد تعلن استئناف توريد الطحين من روسيا

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الجمعة، استئناف توريد الطحين من روسيا الاتحادية إلى فلسطين، رغم الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتداعياتها السلبية على سلسلة التوريد.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه من المقرر وصول نحو 15 ألف طن طحين روسي مع نهاية الشهر الجاري مع نهاية الشهر الجاري، علاوة على الجهود المستمرة لتنويع الأسواق الدولية المنتجة للسلع الأساسية.

وتوقعت الوزارة أن تشهد فلسطين انخفاضا في أسعار الطحين في ظل المعطيات الإيجابية والاتصالات المثمرة التي يجريها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الشركاء الدوليين، بشأن المخزون التمويني من السلع الأساسية لضمان استمرار توريدها للسوق الفلسطينية خاصة أن بعض الدول تقوم بتحويط لهذه السلع.