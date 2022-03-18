في مكالمة مع بايدن.. رئيس الصين يحذر من المواجهات المباشرة بين الدول

وطن: أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، أن علاقات الدول لا يجب أن تصل إلى مرحلة الصدام العسكري مؤكدا أن الحرب لا تخدم مصلحة أحد.

وقال بينغ في اتصال هاتفي مع بايدن: "العلاقات بين الدول لا يجب أن تصل إلى مرحلة المواجهة، الحرب والصدام لا يخدمان مصلحة أحد، السلام والأمن الكنزان الرئيسان للمجتمع الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

وتابع الرئيس الصيني قائلا: "كأعضاء دائمين في مجلس الأمن وكدولتين تمتلكان الاقتصادين الأكبر في العالم لا يجب أن نقود العلاقات بين الصين وأمريكا إلى الطريق الصحيح فحسب، ولكن علينا أن نتحمل مسؤولياتنا الدولية وأن نبذل جهودا لتحقيق السلام والهدوء حول العالم"، حسب قوله.

وأردف بينغ قائلا: "العالم ليس مكانا آمنا ولا هادئا"، وتابع: "الأزمة الأوكرانية أمر لا نريد رؤيته"، حسب قوله.

يذكر أن المكالمة التي كانت عبر تقنية الفيديو انتهت قبل دقائق بين الرئيسين الأمريكي والصيني.