حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون والإدارة تستدعي قوات القمع في سجني "النقب" و"ريمون"

وطن: قال نادي الأسير إنّ حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون، بعد إقدام إدارة سجن "النقب" على نقل خطباء الجمعة إلى الزنازين والاعتداء على أحد الأسرى، بذريعة تناول الأسرى قضية الإضراب عن الطعام خلال خطبة الجمعة.

وبين نادي الأسير أن الأسرى بدأوا بالطرق على الأبواب والتكبير احتجاجًا على ذلك، لافتًا إلى أنّ إدارة السجون تهدد الأسرى بتنفيذ عملية اقتحام واسعة ورش الغاز داخل الأقسام والغرف، حيث بدأت باستدعاء قوات كبيرة من وحدات القمع في سجنيّ "النقب" و"ريمون" وفقًا للمعلومات المتوفرة.

‏يذكر أن سجن "النقب" يشهد منذ الأمس حالة من التوتر الشديد بعد اقتحام غرفتين في قسم (٢٨) والاعتداء على الأسرى بشكل وحشي.

‏هذا وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، وطالب بضرورة التحرك على كافة المستويات لمساندة الأسرى ووضع حد للهجمة التي تشنها إدارة السجون.

يُشار إلى أنّ الأسرى ماضون في استعدادهم لخطوة الإضراب المقررة في الـ25 من آذار/مارس الجاريّ، رفضًا للهجمة المضاعفة التي تنفذها إدارة السّجون بحقّهم.