الصين: مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو

وطن: قالت وزارة الخارجية الصينية إن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو، آملة أن تقف واشنطن حقا بجانب السلام والعدل في معظم الدول النامية بالعالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي، إن "الصين تدعم محادثات السلام وتبذل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية بطريقة سلمية، وستواصل القيام بدور بناء في هذا الشأن"، مؤكدا أن "المتسببين في نشوب الأزمة الأوكرانية يجب أن يفكروا جيدا في دورهم فيها، ويتحملوا بجد مسؤولياتهم الواجبة، ويتخذوا خطوات عملية لتخفيف حدة الوضع وحل المشكلة، بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين".

وقال تشاو إن "قرار الحكومة الأمريكية بشأن توسع الناتو باتجاه الشرق يرتبط بشكل مباشر بالأزمة الحالية في أوكرانيا"، مضيفا: "مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو، وتأمل الصين أن تقف الولايات المتحدة بجانب السلام والعدل مع معظم الدول النامية في العالم، لتخفيف حدة الوضع في أوكرانيا".

وذكر أن "موقف الصين تجاه القضية الأوكرانية نزيه وموضوعي، والدول التي يجب أن تشعر بعدم الارتياح حقا هي الدول التي تعتقد أنها انتصرت في الحرب الباردة ويمكنها السيطرة على العالم، وتتجاهل مخاوف الدول الأخرى، وتستمر في دفع توسع الناتو من خلال خمس جولات من التوسع باتجاه الشرق".