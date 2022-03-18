مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

وطن: اندلعت بعد، ظهر اليوم الجمعة، مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان المحتشدين وقوات الاحتلال قرب جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال المواجهات .

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.