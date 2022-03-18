3 وفيات و99 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه تم إجراء 683 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في حين، سجلت الصحة تعافي 405 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 248805 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2102 حالة، وإجمالي المتعافين 244734 حالة، وإجمالي الوفيات 1969 وفاة.

بينما، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 31 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 25 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخصا.