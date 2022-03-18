في سابقة هي الأولى.. المقدسي عرين الزعانين يقاطع محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن المعتقل الإداري عرين الزعانين قاطع محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة 6 شهور الصادر بحقه من وزير جيش الاحتلال.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن عرين يكون بذلك أول معتقل إداري مقدسي يدخل قائمة المقاطعين للمحاكم الإدارية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاعتقال الإداري.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الزعانين (26 عاما) من حي وادي الجوز، شرق القدس المحتلة، في الثالث عشر من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته واحتجاز النسوة داخل إحدى الغرف، كما استولت على جميع الاجهزة الالكترونية الخاصة بالعائلة، وحاولت سرقة مبالغ مالية موجودة في المنزل.

وعرين الزعانين أسير سابق، أفرجت عنه سلطات الاحتلال عام 2021، وفرضت عليه غرامة 60 ألف شيقل، بذريعة الاعتداء على مستوطن.