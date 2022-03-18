الاحتلال يعتقل مقدسيين عقب الاعتداء عليهما ويستدعي طفلا للتحقيق

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين عقب الاعتداء عليهما بالضرب، أثناء تواجدهما في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، من منطقة باب العمود بعد أن اعتدت عليهما بوحشية، ما أدى لإصابة أحدهما في الرأس.

وأوقفت سلطات الاحتلال الليلة الماضية طفلا مقدسيا، واقتادته إلى منزله في حارة السعدية بالبلدة القديمة، ومن ثم سلمته استدعاء للتحقيق.