قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 148 أسيرا

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن قائمة "عمداء الأسرى" ارتفعت إلى 148 أسيرا.

و"عمداء الأسرى" مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل.

وقالت الهيئة، في بيان لها، "نشهد كل يوم التحاق أسماء جديدة بهذه القائمة، لأن حجم الاعتقالات في بداية انتفاضة الأقصى كان ضخما، والأحكام التي كانت تصدر بحق الأسرى مبالغ فيها ومبنية على أساس الردع".

وأضافت: "منذ بداية الألفية الثالثة، كافة الأحكام التي تصدر بحق المعتقلين الفلسطينيين مبالغ فيها، وهي من تفصيل الشاباك الإسرائيلي، وبتنفيذ من الجهاز القضائي الموجه في دولة الاحتلال".

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والخروج عن صمته لمحاسبة إسرائيل وردعها ووقف همجيتها وتجاوزها لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.