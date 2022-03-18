برشلونة يعود من تركيا ببطاقة العبور لدور الثمانية لـ"يوروبا ليغ"

وطن: تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على حساب مضيفه غلطة سراي، إثر فوزه عليه (2-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الخميس.

وضع المدافع البرازيلي ماركاو الفريق التركي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد برشلونة الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من لاعب خط الوسط بيدري والمهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقتين (37 و49) على الترتيب، على ملعب " Nef Stadyumu" بمدينة إسطنبول.

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وغلطة سراي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الخميس الماضي، على ملعب "كامب نو".