انطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن في بيت لحم

وطن: انطلق اليوم الجمعة، في مدينة بيت لحم، ماراثون فلسطين الدولي الثامن، بمشاركة اجنبية وعربية كبيرة.

ويشمل الماراثون أربع سباقات، 42 كم، و21 كم، و10 كم، وسباق العائلات 5 كم، واطلق الماراثون من ساحة المهد مرورا بشارع المهد، ومسجد بلال بن رباح، ومنطقة المفتاح في مخيم عايدة شمالا، وشارع القدس الخليل، ومخيم الدهيشة، وبلدة الخضر، ومنطقة النشاش على مدخل الخضر الجنوبي، والعودة على نفس المسار وصولا إلى ساحة المهد.

وحسب مدير عام ماراثون فلسطين الدولي اعتدال عبد الفني فإن عدد المشاركين يفوق (10000) متسابق وبنسبة 50% من الإناث، من جنسيات اجنبية وعربية، وهناك (1150) متسابق أجنبي، و500 من الممثليات والقنصليات.

كما يوجد على طول مسافة الماراثون 16 محطة إنعاش لتزويد المتسابقين بالمياه والتمر ومشروبات الطاقة، في حين هناك أكثر من 500 متطوع منهم ما يشرف على تقديم خدمات الإنعاش، والإسعاف، وتسليم ميداليات، إضافة إلى 53 نقطة ارشاد يتواجد فيها متطوعين على طول الماراثون.

ومن ناحية الخطة الأمنية وبناء على بيان للشرطة في بيت لحم انه تم نشر 200 من كادر الشرطة في المحافظة لتنظيم خط سير الماراثون.