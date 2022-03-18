مدينة شنجن الصينية ترفع قيود كورونا جزئيا

وطن: رفعت مدينة شنجن الصينية، اليوم الجمعة، جزئيا القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، ولا سيما في مينائها الحيوي للاقتصاد الوطني.

وأعلن مجلس المدينة، أنه يمكن الآن استئناف حركة النقل العام وكذلك عمل الإدارات والنشاط الاقتصادي في خمس مناطق بالمدينة.

وكان قد فرض على مدينة شنجن الجنوبية، التي تضم آلاف المصانع الكبيرة في مجال التكنولوجيا، حجر تام الأحد بعد اكتشاف حالات كوفيد مرتبطة باستمرار تفشي الفيروس في هونغ كونغ.

هذا وتشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى التي اكتشفت نهاية 2019.

وأمر الرئيس الصيني، أمس، بمواصلة استراتيجية "صفر كوفيد" المتشددة التي سمحت للصين بأن تحصر عدد الوفيات في البلاد بأقل من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة.

وأضاف الرئيس: "علينا دوما مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسك بالدقة العلمية وبسياسة صفر كوفيد الديناميكية، ووضع حد لتفشي الجائحة في أقرب وقت".

لكن متحور أوميكرون يعرّض نجاح هذه الاستراتيجية للخطر، إذ أعلنت البلاد الجمعة أنها سجلت في اليوم السابق 4365 إصابة بكوفيد، بما في ذلك 105 إصابات في شنجن.

المصدر: "أ ف ب"