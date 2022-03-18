أجواء باردة والفرصة مهيأة لزخات متفرقة من الأمطار

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائمًا جزئيًا وباردًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا ويطرأ نخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .