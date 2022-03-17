موعد قرعة الدوري الأوروبي.. ومنافس برشلونة المحتمل

وطن: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للنسخة الجارية 2022/2021،

وحدد "يويفا" إقامة القرعة اليوم الجمعة، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.

وحسم فريق برشلونة الإسباني تأهله إلى دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بعد فوزه على نظيره غالطة سراي التركي، مساء أمس الخميس، بنتيجة 1/2.

وفقًا للوائح بطولة الدوري الأوروبي، فإن قرعة الدور ربع النهائي تكون مفتوحة، ما يعني أن برشلونة سيكون لديه كل الاحتمالات لمواجهة أي فريق تأهل إلى نفس الدور، حتى لو كان إسبانياً.

الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي حتى الآن

حسم التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي كل من لايبزيغ الألماني، سبورتنغ براغا البرتغالي، أتالاتنا الإيطالي، برشلونة الإسباني، رينغرز الاسكتلندي، على أن تحدد المباريات المقامة الآن باقي الفرق المتأهلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، 7 أبريل المقبل بينما تقام مباريات الإياب 14 من الشهر ذاته، وتلعب مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة 28 من نفس الشهر، فيما ستكون مباريات الإياب 5 مايو المقبل.

وتحدد 18 مايو لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، على أن يستضيفه ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة سيفيلا الإسبانية.