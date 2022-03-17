برشلونة يقصي جلطة سراي ويبلغ ربع النهائي

وطن: حقق فريق برشلونة الإسباني الانتصار بهدفين لواحد خلال مواجهة جلطة سراي التركي مساء الخميس، في إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل لبرشلونة بيدرو في الدقيقة 37، وأوباميانج بالدقيقة 49، بينما سجل ماركاو لجلطة سراي في الدقيقة 28.

وحسم برشلونة عبوره للدور ربع النهائي، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وفي مباريات أخرى، فاز سرفينا زفيزدا الصربي على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بهدفين لواحد، وأتلانتا الإيطالي على باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف، وتعادل موناكو الفرنسي مع سبورتينج براجا البرتغالي.