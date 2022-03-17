أوكرانيات يشتكين من محاولات إقناعهن بالعمل في الدعارة فور وصولهن دولة الاحتلال

وطن: ذكرت القناة 12 العبرية، في تقرير لها، أن اللاجئات الأوكرانيات اللواتي هربن ووصلن إلى مطار اللد، يشتكين من محاولات إقناعهن بالعمل في الدعارة فور هبوط طائرتهن.

وقالت القناة في تقرير نشر على موقعها الرسمي إن من وصفتهم بـ"المجرمين"، يحاولون إدخال النساء الأوكرانيات في مجال الدعارة.

وأكدت أن أصحاب بيوت الدعارة في "إسرائيل" يحاولون جلب الشابات الأوكرانيات اللاتي هربن من القتال للاستفادة من تردي وضعهن الاقتصادي وإقناعهن بالعمل في الدعارة مقابل الإيجار والطعام وراتب شهري قدره 1500 يورو.

وقالت القناة إنها حصلت على تأكيدات بأن أصحاب بيوت الدعارة أنفسهم اتصلوا بشابات في العشرينات والثلاثينات من العمر من خلال جهات اتصال وسماسرة في أوكرانيا ومولدوفيا للمساعدة في إحضارهن إلى بحجة أن لديهن أقارب هناك، وذلك بقصد تزويدهن بوثائق مزورة تسمح لهن بالدخول إلى "إسرائيل" دون الحاجة إلى الإقامة كلاجئات في الفنادق.

وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال سيدات يعملن في الدعارة، ويتحدثن اللغة الروسية، من أجل إغواء الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديمهن على أنهن قريباتهن أو صديقات الطفولة.

وأوضحت القناة أن مصادر مقربة من هؤلاء أكدت أن الأوكرانيات اللاتي يتم استقدامهن سيعملن في المقاهي كنادلات وعاملات نظافة في الفنادق وأن الأمر يتم بالتنسيق مع “قوادين” معروفين في أوكرانيا و مولدوفيا ورومانيا، وأن الإسرائيليين المتورطين في مثل هذه العمليات على استعداد تام لدفع رسوم السمسرة لهم.