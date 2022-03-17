بعثات الوحدات والرمثا والفيصلي تصل فلسطين للمشاركة في بطولة القدس والكرامة

وطن: وصلت بعثات أندية الوحدات والفيصلي والرمثا إلى فلسطين، قادمة من الأردن، اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة "القدس والكرامة" التي تنطلق منافساتها بعد غد السبت.

ونزلت بعثتا الرمثا المكونة من 37 شخصا بين لاعبين ومدربين، والفيصلي المكونة من 35 شخصا بين لاعبين وإداريين، في مقري إقامتيهما بمدينة رام الله.

واستقبلت مدينة بيت لحم بعثة فريق الوحدات التي تتألف من 27 شخصا بين لاعب وإداري.

ويعقد مدربو الفرق الستة مؤتمرا صحفيا فنيا، غدا الجمعة، عند الساعة الثانية ظهرا بمدينة رام الله.

بطولة "القدس والكرامة" تأتي نسختها الأولى بتنظيم مشترك بين الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم، برعاية الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وإلى الجانب الفرق المذكورة، وصلت أيضا بعثة فريق رفح إلى بيت لحم، كما يشارك في البطولة أيضا فريقا شباب الخليل وجبل المكبر.

وتقام المنافسات على ملعبين، حيث تلعب المجموعة الأولى التي تضم الوحدات وشباب الخليل وشباب رفح على ملعب هواري بومدين في دورا، أما فرق المجموعة الثاني وهي الرمثا والفيصلي وجبل المكبر، فتخوض مبارياتها على ملعب فيصل الحسيني بضاحية الرام.

ويفتتح شباب الخليل والوحدات مباريات البطولة عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، وبعدها يلتقي الرمثا والفيصلي عند الساعة السابعة مساء.