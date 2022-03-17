هل ضخمت الحكومة الفلسطينية كلفة الاعفاء الضريبي المؤقت للطحين ولماذا؟!

وطن- أعلنت الحكومة قبل أيام مصادقتها على توصية خلية الازمة بخصوص الغاء الضريبة عن الطحين بشكل مؤقت لثلاثة شهور (اذار ونيسان وايار المقبلة) لتجنب رفع أسعار الخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح والطحين دوليا.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في مقابلة مع تلفزيون فلسطين بان الغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 16 % عن الطحين للشهور الثلاثة المقبلة سيحرم الخزينة العامة مما مقداره 75 مليون شيكل، (أي ما معدله 25 مليون شيكل شهريا) كحد أدني نتيجة ذلك.

وحسب وزير الاقتصاد فان استهلاك الضفة الغربية من الطحين يبلغ 18 ألف طنا شهريا، بينما يبلغ استهلاك قطاع غزة 17 ألف طن.

ويظهر حساب بسيط (استنادا للأرقام التي ذكرها وزير الاقتصاد)، ان إعفاء الطحين من الضريبة لا يكلف الخزينة العامة سوى ثلث الرقم المعلن، حيث يبلغ سعر طن الطحين الواحد واصلا للمخابز حاليا (بعد الغلاء ومع احتساب الضريبة وتكلفة النقل وغيرها من التكاليف الأخرى) 2990 شيكلا كما أكد أحد اصحاب المخابز في مدينة نابلس لوطن، (بمتوسط قدره 180 شيكلا لكيس الطحين بوزن 60 كيلو غرام).

وتبلغ القيمة الاجمالية لما تستهلكه الضفة (البالغ 18 ألف طن) نحو 54 مليون شيكل (تشمل الضريبة ومختلف التكاليف حتى وصول الطحين للمخابز)، وعليه فان ضريبة القيمة المضافة التي تُجبى عمليا على هذه الكمية تبلغ 8 ملايين و600 ألف شيكل، أي ان قرار اعفاء الطحين لثلاثة شهور من هذه الضريبة يبلغ اقل من 26 مليون شيكل في الضفة، وليس 75 مليون شيكلا كما أعلنه وزير الاقتصاد.

جدير بالذكر ان السلطة الفلسطينية، وبسبب الانقسام، لا تجبي الضرائب عن مختلف السلع والبضائع التي تدخل قطاع غزة، علما ان ما يستهلكه قطاع غزة من الطحين اقل من الضفة ولو احتسبت قيمة الضريبة المفترض جبايتها من قطاع غزة عن هذه الكمية من الطحين أيضا، فان القيمة الاجمالية لذلك (بالضفة وغزة) لن تتجاوز ثلثي القيمة التي أعلنها وزير الاقتصاد.