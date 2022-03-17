اتحاد المزارعين:قطاع الثروة الحيوانية يلفظ انفاسه الاخيرة، ونناشد رئيس الوزراء بالتدخل الفوري

وطن: طالب اتحاد المزارعين الفلسطينيين بإسم المزارعين جميعاً، الحكومة بالعمل الفوري على إلغاء ضريبة المشتريات على الأعلاف بصورة عاجلة للعودة بأسعارها إلى ما كانت عليه قبل موجة الغلاء الفاحشة او توفير دعم نقدي عن كل طن علف بقيمة الزيادة التي طرأت عليه منذ بدء هذه الأزمة.

فيما يلي نص البيان:

العون العون...والغوث الغوث

قطاع الثروة الحيوانية يلفظ انفاسه الاخيرة في مناطق ج

اتحاد المزارعين الفلسطينيين يناشد رئيس الوزراء التدخل الفوري

نتوجه اليكم باسم المزارعين جميعا في كافة اماكن تواجدهم وخاصة اولئك المرابطين الثابتين على ارضهم في مناطق الاغوار، الذين يواجهون اخطر واعتى انواع الانتهاكات والتعديات اليومية عليهم من قبل قطعان المستوطنين بهدف ترحيلهم عن تلك الارض لتصبح فريسة سهلة للاستيطان والتوسع والضم الاستعماري.

ومع تلك المعاناة اليومية برزت معاناة وتحديات جديدة لقطاع الثروة الحيوانية تمثلت في تفشي امراض الحمى القلاعية التي فتكت بقطاع الاغنام والماشية مما ادى الى نفوق اعداد كبيرة منها، هذا بالاضافة الى الارتفاع الجنوني في اسعار الاعلاف حيث وصل سعر طن العلف الى ما يزيد عن 1800 شيقل بعد ان كان حتى وقت قريب لا يتعدى 1300 شواقل للطن الواحد.

انها تحديات لا يستطيع معها مربوا الثروة الحيوانية في مناطق ج على الصمود والبقاء وتحمل تكاليف باهظة لا قبل لهم بها بدون دعم واسناد من دولتكم بشكل فوري وعاجل لانقاذ ما تبقى من هذا القطاع قبل انهياره بالكامل لان هذا القطاع اصبح يلفظ انفاسه الاخيرة.. فالعون العون والغوث الغوث.

اننا نطالبكم باسم المزارعين جميعا العمل الفوري على الغاء ضريبة المشتريات على الاعلاف بصورة عاجلة للعودة باسعارها الى ما كانت عليه قبل موجة الغلاء الفاحشة او توفير دعم نقدي عن كل طن علف بقيمة الزيادة التي طرأت عليه منذ بدء هذه الازمة وكلنا امل في ان يلقى مطلب المزارعين هذا صدى كبيرا عندكم كما عهدناكم بمواقفكم الداعمة والمساندة للمزارع الفلسطيني ودعم صموده وبقائه.

ودمتم ذخرا وسندا للمزارعين جميعا

اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين