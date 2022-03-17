ألمانيا تسجل رقما قياسيا يتجاوز 294 ألف إصابة يومية بكورونا

وطن: سجلت ألمانيا، الخميس، ما يقرب من 300 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، في أول حصيلة قياسية من نوعها منذ بداية تفشي الوباء.

وقال معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، في بيان، إنه "تم رصد 294 ألفاً و931 إصابة في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم قياسي تسجله البلاد منذ بدء الوباء في أوائل عام 2020".

وأكد البيان "تسجيل 278 وفاة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعًا من 259 حالة وفاة في نفس اليوم الأسبوع الماضي".

وحذر الخبراء من أن الاتجاه التصاعدي في الحالات الجديدة من متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، قد يشير إلى أن البلاد قد تتجه نحو موجة جديدة من الجائحة.

وسجلت البلد، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة عن أكثر من 17 مليون إصابة، وحوالي 127 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، بحسب موقع"وورلد ميتر" المختص برصد حالات الإصابة بالفيروس، والوفيات الناجمة عنه بأنحاء العالم.

(الأناضول)