اتحاد المعلمين يقرر الاستمرار في تعليق دوام المدارس حتى الساعة 10.30 طيلة الأسبوع المقبل

وطن: قرر الاتحاد العام للمعلّمين الاستمرار في فعّاليّاتنا النّقابيّة خلال الأسبوع القادم من يوم السّبت الموافق 3/19 وحتى يوم الخميس الموافق 3/24، حيث يعلّق الدّوام في المدارس السّاعة 10:30 مع المغادرة؛ والتّأكيد على مغادرة الطّلبة بعد تقديم الامتحان في الحصّة الأولى، ويكون دوام طّلبة المرحلة في الصّفوف (1-4) بواقع ثلاث حصص.

كما قرر تعليق الدّوام في وزارة التّربية والتّعليم ومديريّات التّربية السّاعة 12 في أيام: الأحد 3/20 والثّلاثاء 3/22 والخميس 3/24 مع المغادرة.

وأوضح الاتحاد في بيان له، ان "تعليق الدوام يأتي في ظلّ عدم تلقّي أيّ تأكيدات من الحكومة الفلسطينيّة حتى الان حول صرف راتب كامل الشّهر القادم، ووضع جدول زمنيّ لدفع المستحقّات".