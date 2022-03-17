نادي الأسير: قوات القمع اقتحمت بالأمس غرفتين بقسم (28) في سجن النقب، واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح

وطن: أفادت نادي الأسير بأن قوات القمع وتحددًا ما تُسمى بوحدة "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم (28) في سجن النقب، واعتدت على الأسرى القابعين فيها بالضرب المبرح وأقدمت على سحلهم، ومصادرة الكهربائيات منهم.

وأضاف النادي في بيان مقتضب له، اليوم الخميس، أنه يقبع في هذه الغرف مجموعة من أسرى الجهاد الإسلامي، وجراء هذا الاعتداء تسود حالة من التوتر الشديد في أقسام الأسرى، علما أن وحدة "كيتر" تعتبر من أعنف قوات القمع.