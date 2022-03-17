د. مصطفى البرغوثي يصل عبر مصر ومعبر رفح إلى قطاع غزة في إطار الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية

وطن: على الرغم من الاستمرار في منعه من الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وصل الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر مصر ومعبر رفح مساء أمس، بعد انتهاء لقاءاته على رأس وفد من المبادرة الوطنية مع ممثلي القيادة الجزائرية.

وقال البرغوثي إن "وجوده في غزة أمر طبيعي بين أبناء الشعب الفلسطيني في جزء لا يتجزأ من وطنه، وأنه ستتم متابعة جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني كفاحي بالاستفادة من الجهود المشكورة والمخلصة للأخوة الجزائريين”".

وأكد أنه سيتابع عددا من الأنشطة و المشاريع المتعلقة بتلبية الاحتياجات الانسانية لقطاع غزة في مواجهة الحصار الظالم الذي يتعرض له، بالإضافة الى مواصلة الجهود لمحاصرة آثار جائحة كورونا الصحية و الاقتصادية و أزمة غلاء الأسعار المستفحلة.