بنك القدس يجدد دعمه لجمعية روان الخيرية

وطن: قام بنك القدس مؤخراً بتجديد دعمه لجمعية روان الخيرية لتنمية الطفل، ويأتي هذا في إطار التعاون المستمر بين البنك والمؤسسات الخيرية، وانطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية واهتمامه بمساندة ورعاية مختلف القطاعات.

وتعقيباً على ذلك قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس: "إن جوانب المسؤولية المجتمعية، تشكل جزءاً أساسياً من رسالة البنك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وقيمة سامية وواجباً وطنياً من واجباته التي يعتز بها، من خلال دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتنمية المواهب والابتكارات وتمكين المجتمع الفلسطيني".

ونوه "هدمي" إلى أن المسؤولية المجتمعية للبنك تتركز في عدة قطاعات، وهي، قطاعات التعليم، الصحة، الإغاثة، الطفل، وأخيراً ذوي الإعاقة.

وجمعية روان لتنمية الطفل، هي جمعية خيرية غير ربحية تسعى لتنمية الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة ومراحل المدرسة من عمر 3 أعوام ولغاية 18 عاماً.

يأتي هذا الدعم تعزيزاً لمنهجية البنك الأساسية في إطار المسؤولية المجتمعية والتي تهدف إلى الرقي بكافة مناحي المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة.