بنك القاهرة عمان يطلق حملة جديدة.. "مثل ما وفرت تلاقي"



وطن: أطلق بنك القاهرة عمان، حملة جديدة لبرنامج حسابات التوفير، تحت عنوان "مثل ما وفرت تلاقي"، يقدم البنك من خلالها جوائز نقدية أسبوعية وشهرية ونصف سنوية، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى التميز في تقديم البرامج والخدمات المصرفية.

وتسعى الحملة الجديدة "مثل ما وفرت تلاقي" إلى تشجيع العملاء والمواطنين على فتح حسابات توفير وتغذية حساباتهم والدخول في السحب على الجوائز الثمينة التي سيقدمها البنك.

توفر الحملة فرص عديدة للفوز بجوائز نقدية، حيث تقدم جائزتين نقديتين كل خمسة شهور مقدار كل جائزة 250,000 دولار (سيتم السحب عليها في شهر 7-2022 وفي شهر 1-2023)، بالإضافة إلى جائزة نقدية شهرية بقيمة 50,000 دولار، وجائزة نقدية أسبوعية بقيمة 15,000 دولار.

وتتميز حملة "مثل ما وفرت تلاقي" بسهولة الشروط، حيث سيتمكن العملاء الجدد من الدخول في السحب بمجرد فتح حساب توفير بقيمة 200 دينار او ما يعادلها بالعملات الأخرى، كما يستطيع عملاء البنك الحاليين دخول السحب من خلال تغذية حساب التوفير الخاص بهم بمبلغ 50 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل أو اليورو ليكونوا من الفائزين.

يذكر أن مدة الحملة 10 شهور، تبدأ من تاريخ 15/3/2022 وتنتهي بتاريخ 31/12/2022، وسيتم السحب على الجوائز الأسبوعية كل أسبوع والجوائز الشهرية كل أول شهر ابتداء من شهر نيسان وحتى أول شهر كانون الثاني 2023، كما سيتمكن العملاء من الحصول على بطاقة ماستركارد بضمان حساب التوفير ومجاناً للسنة الأولى (البطاقات الجديدة فقط).



تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى التميز في تقديم البرامج والخدمات المصرفية في فلسطين، كما وتبرز التزام البنك بتعزيز مفهوم الشمول المالي، وثقافة الادخار، كجزء من سياسته الراسخة تجاه المجتمع وأفراده.