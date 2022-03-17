مجلس الوزراء يقرر إعادة كافة الرديات الضريبية لمزارعي الانتاج النباتي بنسبة 100%

وطن: اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإعادة كافة الرديات الضريبية لمزارعي الانتاج النباتي بنسبة 100% والتنسيب للرئيس لإصدار قرار بقانون بإلغاء القرار بقانون رقم (18) لسنة 2018 المعدل لقانون رقم (12)لسنة 2013 بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بناءً على تنسيب وزيري المالية والزراعة .

كما واتخذ مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لوضع دراسة وآلية لتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، دعماً للمزارع الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه.

وقالت وزارة الزراعة في بيان وصل وطن، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز صمود وتمسك المزارع الفلسطيني بأرضه وسعي الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي.