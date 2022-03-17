لتكريسها وتعزيزها.. الاحتلال يفتح باب "الخدمة الوطنية" في البؤر والمزارع الاستيطانية بالضفة



وطن- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت بـ “أداء الخدمة الوطنية” في البؤر الاستيطانية "غير القانونية" في الضفة الغربية، بما في ذلك المزارع الاستيطانية التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء.

ويمثل هذا القرار خطوة باتجاه تكريس هذه المستوطنات والمزارع الاستيطانية وتعزيزها على مختلف الصعد.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المزارع الاستيطانية هي أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعًا في الضفة الغربية، وفقًا لتقديرات منظمة السلام الآن، ويوجد حاليًا في الضفة نحو 50 مزرعة عبارة عن بؤر تزداد مساحتها على حساب الفلسطينيين الذين يرعون فيها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غالبية تلك البؤر صدرت أوامر بهدمها ومنع بقاء المستوطنين فيها، إلا أنهم ما زالوا يتمددون من خلالها.

وبحسب منظمات إسرائيلية، فقد تم خلال السنوات الخمس الماضية انشاء أربع مزارع استيطانية في الضفة الغربية بمساحة حوالي 20،866 دونم، وتحويلها لبؤر استيطانية، وأن الحكومات المتعاقبة لا تفوت الفرصة على المساعدة في الاستيطان.