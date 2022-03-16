إغلاق مخبز مخالف لشروط السلامة العامة في مدينة رام الله

وطن: أغلقت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية ووزارة والصحة في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الأربعاء، مخبزا لعدم التزامه بشروط السلامة العامة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المخبز يعمل في ظروف صحية سيئة، ولم يراع الحد الأدنى من متطلبات الصحة والسلامة العامة عند إعداد وبيع الخبز وغيره من السلع للمواطنين.

وأشار القاضي إلى ضبط الطواقم مواد منتهية الصلاحية داخل المخبز تقدر بـ250 كغم، علاوة على مخالفة عدم إشهار الأسعار، وعلى إثر ذلك تم إغلاق المخبز وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع بحق صاحب المخبز.