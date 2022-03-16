رئيس الوزراء يثمن عاليا دور الجاليات الفلسطينية في اوروبا في التعامل مع ازمة الفلسطينين في اوكرانيا

وطن: اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني د . محمد اشتية اليوم مع رئيس اتحاد الجاليات في اوروبا د. علي القادي ونقاش عدة مواضيع تتعلق في اوضاع الجاليات في اوروبا و بشكل خاص متابعة اوضاع الفلسطينين المتضررين بسبب الازمة الروسية الاوكرانية.

حيث ثمن الدكتور اشتية التعاون الكامل للجاليات والسفارات والفصائل في احتواء الازمة للمواطنين الفلسطينين المتضررين نتيجة تلك الازمة سواء في استقبال او استضافة رعايانا القادمين من أوكرانيا مشددا على ضرورة التكامل الدائم بين تلك الاطر لخدمة قضيتهم و شعبهم .

و استمع اشتية لشرح مفصل من رئيس الإتحاد حول اوضاع الجاليات بشكل عام مشددا على اهمية دور الجاليات في خدمة ابناء شعبهم سياسيا واقتصاديا لدى الدول المستضيفة لهم و ثمن دعمهم المتواصل للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال تواصلهم بالاحزاب والحكومات و النقابات والشخصيات الاوربية المؤثرة .

وقال القادي ان الجاليات في الدول المحيطة لاوكرانيا قاموا بجهود جبارة بالتعاون مع السفارات والفصائل من خلال توفير مأوى او توفير تذاكر سفر للعودة لبيوتهم لمن غادروا اوكرانيا ، و مساعدة الطلبة منهم و بذل جهود مع الدول المحيطة لاوكرانيا من اجل السماح لهم باستكمال دراستهم في تلك الدول .

واكد الدكتور اشتية ان الحكومة ومن خلال وزارة التعليم العالي سوف تقوم بتسهيل التحاق الطلبة القادمين من اكرانيا في الجامعات الفلسطينية وستعمل مع السفارات و الجاليات للعمل في الدول التي لجأ اليها الطلبة الفلسطينين لتسهيل التحاق الطلبة الفلسطينين القادمين من اوكرانيا لاستكمال دراستهم في جامعات تلك الدول.

وثمن اشتية دور الدول التي استقبلت المواطنين و الطلبة الفلسطينين القادمين من اوكرانيا من خلال استقبالهم دون فيز او نقلهم في القطارات والحافلات مجانا و التعامل الانساني في هذه الازمة.

وقال القادي ان ازدواجية المعايير و عدم التعامل مع القانون الدولي بنفس المعيار عندما يتعلق الامر بفلسطين او محاسبة اسرائيل لتجاوزها للقوانين الدولية امر مؤسف وظهر جليا في التعامل من بعض دول العالم خلال الازمة الروسية الاوكرانية مطالبا بانصاف شعبنا و التعامل مع قضاياه بنفس المعايير .