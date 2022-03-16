أبو يوسف يترأس اجتماعا موسعا للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة

وطن: عقدت دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا للاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة، وأعضاء وأمناء سر الفروع في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، وأعضاء المكاتب الحركية، برئاسة رئيس الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، وحضور ممثلة عن مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح.

وأوضح أبو يوسف أن الدائرة كان لديها عدد من الخطوات بعد انعقاد المؤتمر العام للاتحاد، كاختيار مقر رئيسي للاتحاد، وبذل مجهودات عدة لصالح توفير مصادر دعم وإسناد للاتحاد بكافة فروعه، وتأمين مقرات فروع غزة، والتنسيق مع سفير فلسطين لدى لبنان، وذوي الاختصاص على الساحة اللبنانية لإدراج الاتحاد على قائمة المساعدات المالية التي تصرف للاتحادات.

وأكدت ممثلة مفوضية المنظمات الشعبية أن المفوضية ستبذل قصارى جهدها في كل اتجاه لتمكين الاتحاد من تحصيل حقوقه النقابية، والحصول على كافة الإمكانات اللوجستية والمالية التي تسهل عمله وتحركات أعضائه في كافة فروعه.

بدوره، أوضح الأمين العام للاتحاد مجدي مرعي أن السبب الرئيسي لهذا الاجتماع الموسع هو توحيد الرؤية والمطالب والحقوق، حيث توجد عدة مطالب لم يستجب لها، رغم تلبية الحكومة عددا كبيرا من مطالب الاتحاد، خاصة بعد عقد مؤتمره التأسيسي في آب/أغسطس الماضي وانتخابه أمانة عامة جديدة.