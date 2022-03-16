غنيم يؤكد أهمية تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي

وطن: أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أهمية بحث وإيجاد آليات عمل واضحة وشاملة تسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتخدم الخطط المستقبلية الرامية الى تطوير هذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة أن تنسجم مع خطط سلطة المياه، وتتوافق مع ما يتم العمل به حاليًا من برامج ومشاريع بالتعاون والتشاور مع الشركاء في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا، لبحث مبادرة الفريق الأوروبي والتي تعنى بتطوير المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبنية التحتية للصرف الصحي، والقضايا المرتبطة بالتغير المناخي، والحاجة الى تطوير مصادر بديلة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا، الى جانب الآليات الملائمة لجلب الاستثمار وتوفيره بشكل أسرع.

وثمن غنيم دعم الجهات المانحة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بشكل عام، وعرض مبادرة الفريق الأوروبي خلال هذا اللقاء، مؤكدًا أنه سيتم التباحث وعقد لقاءات فنية لتطوير المبادرة والتباحث بها مع جميع الشركاء، بما يضمن استمرار العمل بالمشاريع القائمة، ويخدم تطوير المشاريع المستقبلية بالتوافق مع الخطط الوطنية لهذا القطاع.