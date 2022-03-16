استطلاع لوطن: 90 % يعتقدون ان القيادة غير جادة بتنفيذ ما أقره المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ "إسرائيل"

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان القيادة الفلسطينية غير جادة بتنفيذ ما أقره المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ "إسرائيل"؟

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا "هل تعتقد ان القيادة جادة بتنفيذ ما أقره المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ "إسرائيل"؟"

وقال 90 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن القيادة غير جادة بتنفيذ ما أقره المجلس المركزي في اجتماعه الاخير بوقف التنسيق الامني تعليق الاعتراف بـ"اسرائيل"، بينما رأى 7 بالمئة ان القيادة الفلسطينية جادة في ذلك، في حين أبدى 3 % عدم معرفتهم بذلك.

وكان المجلس المركزي قد قرر في نهاية اجتماعه في شباط الماضي، وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الإعتراف بدولة إسرائيل "لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".