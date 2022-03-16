ضابط إسرائيلي كبير: طهران تمتلك "أسطول" مُسيّرات خطير

وطن: عقّب قائد ما يسمى سلاح الجو الإسرائيلي السابق "إيتان بن الياهو" على أنباء نشرتها الصحافة الأجنبية بشأن مهاجمة 6 طائرات إسرائيلية سرب طائرات إيرانية دون طيار غربي إيران الشهر الماضي.

وقال الياهو، إن "إسرائيل" وإيران يديران "حربًا صامتة" ضد بعضهما، "لكن لم يتم الإعلان بعد عن الحرب على الملأ".

وتحدث "الياهو" عن خطورة الطائرات المسيرة التي تمتلكها إيران والتي تحولت إلى أسطول جوي ضخم يبعث على القلق.

وأشار إلى أن إيران أعدت هذه الطائرات لجمع المعلومات وإطلاق الصواريخ وحتى الانفجار على الأهداف.

ولفت الضابط إلى امتلاك إيران طائرات متطورة دون طيار، إذ سيطرت على طائرة أمريكية سقطت في أراضيها وحصلت على التكنولوجيا الخاصة بها، وهي قادرة على اختراق الأجواء دون أن يكتشفها الرادار.

وتأتي تصريحات الضابط بعد فترة وجيزة من تصريحات نسبت لضابط أمريكي كبير قال فيها إن الهجوم الإيراني على أربيل العراقية أعد لضرب قاعدة تدريبات إسرائيلية، في الوقت الذي التزمت فيه "إسرائيل" الصمت حيال ذلك.

وجاء ذلك غداة تعرض سلسلة من المواقع التابعة لحكومة الاحتلال لهجوم إلكتروني واسع، وصف بأنه "الأعنف على الإطلاق".

وتمكن القراصنة من شل مواقع حكومية رئيسية لفترة من الوقت، قبل تمكن الخبراء من استعادتها.

ووجهت مصادر إسرائيلية أصابع الاتهام للحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجوم.



(صفا)