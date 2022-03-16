تسجيل 6 حالات وفاة و 312 اصابة بفايروس يومي الاثنين والثلاثاء

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 8، طوباس 3، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 21، الخليل 12، جنين 7، نابلس 10، طولكرم 4، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 160، مدينة القدس 70".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 6، طوباس 8، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 31، الخليل 31، جنين 10، نابلس 42، طولكرم 22، قلقيلية 12، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 10، قطاع غزة 720، مدينة القدس 150".



وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 44 مريضا، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.