المئات يشيعون الشهيد سند الهربد في النقب المحتل

وطن: شيع المئات الشهيد سند سالم الهربد (27 عاما)، صباح اليوم الأربعاء.

وانطلق موكب التشييع من بيت الشهيد في مدينة رهط بمنطقة النقب، الى مقبرة أبو منصور مشيا على الأقدام، فيما أغلقت شرطة الاحتلال شارع 264 لغاية الساعة 12:00 ظهرا.

وتجمع عدد من أهالي رهط والنقب ووفود من الجليل والمثلث والمدن الساحلية، صباح اليوم، في خيمة العزاء ومحيط منزل الشهيد سند سالم الهربد .

واستشهد الهربد، فجر أمس الثلاثاء، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في شرطة الاحتلال في مدينة رهط.

وعم الإضراب الشامل، اليوم، رهط، احتجاجا على استشهاد الهربد، تلبية لقرار بلدية رهط ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية .