منتدى اقتصادي بتل أبيب يجمع 250 رجل أعمال مغربي وإسرائيلي

وطن- انطلق في تل أبيب أمس الثلاثاء، المنتدى الاقتصادي المغربي الإسرائيلي، بمشاركة وفد مغربي من رجال الاعمال والمقاولين برئاسة رئيس اتحاد المقاولات المغربي شكيب لعلج.

ويشارك في المؤتمر 250 رجل اعمال مغربي واسرائيلي.

ومن المحتمل أن يوقع الوفد المغربي على اتفاقيات للتعاون في مجالات اقتصادية متعددة.

وكان وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وصل، الأحد الماضي، إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب قادمًا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على متن أول رحلة للخطوط الجوية المغربية الى دولة الاحتلال.

(المصدر- عكا للشؤون الإسرائيلية)