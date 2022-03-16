روسيا تُجري تدريبات بمشاركة صواريخ "إسكندر" المجنحة المطوّرة

وطن: شهدت مقاطعة خاباروفسك" الروسية في أقصى شرق روسيا تدريبات عسكرية أجراها الجيش الروسي بمشاركة صواريخ منظومة "إسكندر - إم" المجنحة.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي الذي قال:" إن أطقم أحد تشكيلات الصواريخ التابع للمنطقة العسكرية الشرقية والذي تدخل في قوامه منظومة "إسكندر" – إم" قد نفذت المهام الخاصة بتدمير أهم أهداف العدو الافتراضي. وبصورة خاصة فإن الجنود والضباط قاموا بفحص أجهزة الصواريخ، ثم أطلقوها لتدّمر مراكز القيادة للعدو الافتراضي.

جدير بالذكر أن منظومة "إسكندر" للصواريخ التكتيكية العملياتية تستخدم نوعين من الصواريخ: أحدهما هو صاروخ 9М723 الباليستي وثانيهما 9М729 المطوّر وهو الصاروخ المجنح الذي دخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية منذ وقت غير بعيد. ويبلغ مدى عمل كليهما نحو 500 كلم.

من ناحية أخرى فإن الأطقم القتالية لمنظومات "بانتسير – إس 1" كانت قد أجرت في وقت سابق رمايات بالذخيرة الحية في أحد ميادين التدريب بمقاطعة "كالينينغراد" بأقصى غرب روسيا. أما أطقم سفن الأسطول الشمالي فتدربت على تدمير غواصة تابعة للعدو الافتراضي في بحر بارنتس في شمال غرب روسيا.

المصدر: RT