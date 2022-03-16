شركة طيران الإمارات تدشن خط طيران من دبي إلى دولة الاحتلال



وطن: بعد تأجيل متواصل، بسبب انتشار فيروس الكورونا، أوميكرون، أعلنت شركة الطيران الإماراتية أنها ستبدأ بتسيير رحلاتها المجدولة بين دبي ومطار اللد المحتل في 23 يونيو القادم.

وستقلع الرحلة الأولى من دبي في 23 يونيو الساعة 15:50 وستهبط في مطار اللد في الساعة 18:00، وستقلع رحلة العودة في الساعة 19:55 وتهبط في الساعة 23:59 (بالتوقيت المحلي)، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وكانت شركة طيران الإمارات، قد أعلنت أنها ستشغل أسطولاً من طائرات بوينج 300-777 على الخط الجديد، وتقدم الخدمات في ثلاث درجات: ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى. و42 مقعدا يتم تحويلها إلى أسرة في قسم رجال الأعمال، و304 مقاعد في القسم السياحية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة، إن تشغيل رحلات النقل إلى "إسرائيل" جاء في ظل استمرار تخفيف القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة كورونا، وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار. وتابع أن تلك الرحلات ستوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال كاظم: "تلتزم طيران الإمارات بإتاحة فرص جديدة للشركات والسياحة، وتعزيز الروابط الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، ما سيكون له تأثير إيجابي يتمثل في تحسين مستويات اتصال تل أبيب بالوجهات العالمية الرئيسية".

وبحسب البيان، ستوفر الإمارات للشحن الجوي التابعة سعة 20 طناً لكل رحلة بين دبي و"تل أبيب"، ما يتيح للأعمال والشركات الناشئة الإسرائيلية إمكانية تصدير منتجاتها كالأدوية، الأجهزة ذات التقنية العالية، الخضراوات والفواكه والسلع الأخرى سريعة التلف.