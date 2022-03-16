اكتشاف متحور جديد من كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، بين راكبين عادا مؤخرا عبر مطار اللد المحتل.

وعقب اكتشاف المتحورة الجديدة في دولة الاحتلال، يعقد رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، جلسة مشاورات للتباحث في سبل الحد من انتشار وتفشي المتحورة الجديدة، والآليات والتعليمات التي يجب اعتمادها بغية التقليل من تداعيات السلالة الجديدة.

وبحسب الوزارة، فإن المصابين يعانيان من أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات، ولا يحتاجان لرعاية طبية خاصة.

وتواصل وزارة الصحة في حكومة الاحتلال متابعة حالتهما الصحية للتعرف أكثر على أعراض المتحورة الجديدة، وستنشر أي تعليمات وفق الحاجة، بعد الانتهاء من دراسة هذه السلالة الجديدة.

ويستدل من التحقيق الوبائي لوزارة الصحة، بأن الحديث يدور عن سلالة مشتركة وجديدة من كورونا، عرفت بـالمتحورة "إي بي 2 أوميكرون".

وقالت الصحة إن "هذه السلالة غير معروفة في العالم بعد، وتم اكتشاف تلك السلالة في اسرائيل من خلال فحص لاكتشاف كورونا الذي تم إجراؤه عند الدخول للبلاد عبر المطار".

ويأتي اكتشاف المتحورة الجديدة، المؤشرات التي أظهرت بدء انحسار الموجة الخامسة من الجائحة التي شهدتها دولة الاحتلال منذ منتصف شهر كانون الثاني/يناير واستمرت على مدار شهر شباط/فبراير، مع تفشي المتحورة أوميكرون".

وأصيب أكثر من 1.4 مليون شخص في دولة الاحتلال بالفيروس بسبب المتحورة أوميكرون التي تميزت بأنها سريعة الانتشار والعدوى، وأصابت حتى من حصل على التطعيم بالجرعة الثالثة.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالحالة الوبائية منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في دولة الاحتلال في آذار/مارس 2020، أن إجمالي الإصابات بلغ 3727859، بينما بلغ العدد التراكمي لوفيات كورونا 10392.

المصدر: (عرب 48)